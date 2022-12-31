Лучшие бомбардиры английской Премьер-лиги по годам

Список лучших бомбардиров английской Премьер-лиги по годам. Легенды, рекорды и самые результативные футболисты в истории АПЛ

Английская Премьер-лига — это турнир, где встречаются лучшие футболисты планеты, и именно здесь рождаются рекорды, которые становятся частью истории мирового спорта. Особое место в этой истории занимают лучшие бомбардиры АПЛ по годам. Их голы не только приносят победы командам, но и становятся символом целых эпох. Рассмотрим, кто входил в число самых результативных игроков, как менялась динамика голов и какие имена вошли в список легенд.

Лучшие бомбардиры АПЛ: значение и популярность

Титул лучшего бомбардира — это не только показатель мастерства нападающего, но и его способность сохранять стабильность на протяжении всего сезона. Каждый год миллионы болельщиков следят за статистикой голов, обсуждают возможных претендентов и делают прогнозы. В последние годы к этому интересу добавилась ещё одна деталь — популярность аналитики и прогнозов, а также ставки на футбол сегодня, которые стали частью культуры просмотра матчей Премьер-лиги.

Легенды 1990-х годов

– Тедди Шерингем (1992/93) — стал первым обладателем титула лучшего бомбардира.

– Алан Ширер (1994/95–1996/97) — три сезона подряд признавался лучшим.

– Энди Коул (1993/94) — забил 34 гола, один из лучших показателей за сезон.

– Дион Дублин и Крис Саттон — яркие форварды, оставившие след в истории.

Лучшие бомбардиры АПЛ в 2000-е

– Тьерри Анри — четырежды становился лучшим бомбардиром (2001–2006).

– Рууд ван Нистелрой (2002/03) — снайпер "Манчестер Юнайтед".

– Дидье Дрогба (2006/07 и 2009/10) — символ "Челси".

– Криштиану Роналду (2007/08) — 31 гол за сезон.

Фото: unsplash (Howard Bouchevereau)

Бомбардиры 2010-х

– Робин ван Перси (2011/12, 2012/13).

– Серхио Агуэро — один из лучших в истории АПЛ.

– Гарри Кейн (2015/16, 2016/17, 2020/21).

– Мохаммед Салах (2017/18, 2018/19, 2021/22).

– Луис Суарес (2013/14).

Лучшие бомбардиры последних лет

– Джейми Варди (2019/20).

– Харри Кейн — продолжает борьбу за новые рекорды.

– Эрлинг Холанд (2022/23) — 36 голов за сезон, новый рекорд.

Рекорды и достижения

– Алан Ширер — 260 голов, абсолютный рекорд.

– Уэйн Руни — 208 голов.

– Энди Коул — 187 голов.

– Серхио Агуэро — 184 гола.

– Фрэнк Лэмпард — 177 голов.

Этапы развития гонки бомбардиров

– 1990-е — доминирование Ширера.

– 2000-е — эра Анри.

– 2010-е — конкуренция Кэйна, Салаха и Суареса.

– 2020-е — рекорд Холанда.

Интересные факты о бомбардирах АПЛ

– Ширер забил более 250 голов — абсолютный рекорд.

– Анри четырежды становился лучшим среди иностранцев.

– Холанд установил рекорд — 36 голов за сезон.

– Салах — рекордсмен по голам в дебютный сезон (32).

– Варди забил в 11 матчах подряд.

Фото: unsplash (Terrace Grain)

Почему важно помнить этих игроков

Лучшие бомбардиры чемпионатов Англии — это не просто статистика. Это часть истории мирового футбола, символы эпох и вдохновение для будущих поколений. Каждый из них внёс свой вклад в развитие Премьер-лиги, сделав её одной из самых зрелищных и конкурентных лиг мира.

Фото: unsplash (Waldemar)