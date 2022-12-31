Лучшие бомбардиры английской Премьер-лиги по годам

Английская Премьер-лига — это турнир, где встречаются лучшие футболисты планеты, и именно здесь рождаются рекорды, которые становятся частью истории мирового спорта. Особое место в этой истории занимают лучшие бомбардиры АПЛ по годам. Их голы не только приносят победы командам, но и становятся символом целых эпох. Рассмотрим, кто входил в число самых результативных игроков, как менялась динамика голов и какие имена вошли в список легенд.
Лучшие бомбардиры АПЛ: значение и популярность
Титул лучшего бомбардира — это не только показатель мастерства нападающего, но и его способность сохранять стабильность на протяжении всего сезона. Каждый год миллионы болельщиков следят за статистикой голов, обсуждают возможных претендентов и делают прогнозы.
Легенды 1990-х годов
– Тедди Шерингем (1992/93) — стал первым обладателем титула лучшего бомбардира.
– Алан Ширер (1994/95–1996/97) — три сезона подряд признавался лучшим.
– Энди Коул (1993/94) — забил 34 гола, один из лучших показателей за сезон.
– Дион Дублин и Крис Саттон — яркие форварды, оставившие след в истории.
Лучшие бомбардиры АПЛ в 2000-е
– Тьерри Анри — четырежды становился лучшим бомбардиром (2001–2006).
– Рууд ван Нистелрой (2002/03) — снайпер "Манчестер Юнайтед".
– Дидье Дрогба (2006/07 и 2009/10) — символ "Челси".
– Криштиану Роналду (2007/08) — 31 гол за сезон.
Фото: unsplash (Howard Bouchevereau)
Бомбардиры 2010-х
– Робин ван Перси (2011/12, 2012/13).
– Серхио Агуэро — один из лучших в истории АПЛ.
– Гарри Кейн (2015/16, 2016/17, 2020/21).
– Мохаммед Салах (2017/18, 2018/19, 2021/22).
– Луис Суарес (2013/14).
Лучшие бомбардиры последних лет
– Джейми Варди (2019/20).
– Харри Кейн — продолжает борьбу за новые рекорды.
– Эрлинг Холанд (2022/23) — 36 голов за сезон, новый рекорд.
Рекорды и достижения
– Алан Ширер — 260 голов, абсолютный рекорд.
– Уэйн Руни — 208 голов.
– Энди Коул — 187 голов.
– Серхио Агуэро — 184 гола.
– Фрэнк Лэмпард — 177 голов.
Этапы развития гонки бомбардиров
– 1990-е — доминирование Ширера.
– 2000-е — эра Анри.
– 2010-е — конкуренция Кэйна, Салаха и Суареса.
– 2020-е — рекорд Холанда.
Интересные факты о бомбардирах АПЛ
– Ширер забил более 250 голов — абсолютный рекорд.
– Анри четырежды становился лучшим среди иностранцев.
– Холанд установил рекорд — 36 голов за сезон.
– Салах — рекордсмен по голам в дебютный сезон (32).
– Варди забил в 11 матчах подряд.
Фото: unsplash (Terrace Grain)
Почему важно помнить этих игроков
Лучшие бомбардиры чемпионатов Англии — это не просто статистика. Это часть истории мирового футбола, символы эпох и вдохновение для будущих поколений. Каждый из них внёс свой вклад в развитие Премьер-лиги, сделав её одной из самых зрелищных и конкурентных лиг мира.
Фото: unsplash (Waldemar)
