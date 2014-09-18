Овечкин до пяти очков сократил отставание от Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ

Спортсмен забил гол в игре против "Оттавы".

Российский нападающий из "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин до пяти очков сократил отставание от канадского спортсмена Уэйна Грнтцки в рейтинге лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги за всю историю лиги до 91 гола. В матче регулярного чемпионата НХЛ форвард из России отметился против команды "Оттава Сенаторз" одной заброшенной шайб в воротах оппонентов. Сейчас спортсмен также занимает лидирующее место в списке лучших снайперов в истории турнира. Ему удалось довести количество своих голов до показателя в 803. Напомним, что рекордсменом лиги все еще является Уэйн Гретцки. На счету иностранца записано 894 гола в 1487 проведенных матчах.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET