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Передача Кучеров помогла "Тампе" обыграть "Монреаль"

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На счету форварда 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Монреаль" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Брейдена Пойнта, оформившего дубль.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 33 матча, забросил 17 шайб и отдал 33 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что Сорокин показал пятый результат в "Айлендерс" среди вратарей по победам за 100 игр в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк монреаль канадиенс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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