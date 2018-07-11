Сорокин показал пятый результат в "Айлендерс" среди вратарей по победам за 100 игр в НХЛ

Российский голкипер отразил 20 бросков по воротам из 21.

Российский голкипер Илья Сорокин показал пятый результат в "Нью-Йорк Айлендерс" среди вратарей по победам за 100 проведенных игр в рамках Национальной хоккейной лиги. Накануне команда одержала победу в матче против "Питтсбурга", который проводился на домашней ледовой арене. Встреча в регулярном чемпионате НХЛ завершилась с результатом 5:1. Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 2 и 44, 21 и 37, 33 минутах спортсмены Андерс Ли (реализовал дубль), Мэтью Барзал (оформил дубль) и Джош Бэйли. У проигравших -единственным голом на 16 минуте зрителям запомнился Пьер-Оливье Жозеф. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин отразил 20 из 21 броска по воротам. Со своей 51 победой он показал пятый результат в истории клуба среди голкиперов. Лидерами по указанному показателю с 58 победами являются Ярослав Галак и Роланд Мелансон, третье место с 53 победами поделили между собой Томас Грайс и Гленн Реш. В настоящее время "Нью-Йорк Айлендерс" одержал вторую победу подряд. Клуб расположился на шестом месте в рейтинге Столичного дивизионва с 42 очками после 36 отыгранных встреч.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET