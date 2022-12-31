Малкин обогнал Федорова в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

"Питтсбург Пингвинз" проиграла "Нью-Джерси Девилз" со счетом 4:2.

Российский нападающий Евгений Малкин обогнал Федорова в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги среди россиян. В рамках матча в регулярном чемпионате НХЛ команда "Питтсбург Пингвинз" проиграла "Нью-Джерси Девилз". Встреча завершилась с результатом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 27 и 60, 38 и 40 минутах спортсмены Джек Хьюз (реализовал дубль), Дуги Хэмилтон и Нико Хишир. Хозяева арены отметились голами на 15 и 33 минуте благодаря Евгений Малкин и Джефф Картер.

Стоит уточнить, что данная шайба стала для россиянина Евгений Малкина стала 12-й в текущем сезоне турнира. Сейчас на счету форварда записано 34 очка (12 голов и 22 результативных передач) в 36 проведенных играх. По количеству набранных очков в регулярных чемпионатах лиги спортсмен обогнал Сергея Федорова, что позволило ему выйти на второе место по показателю. 36-летний Малкин имеет 1180 очков (456+724) в 1017 играх.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET