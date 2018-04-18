Шайба Андрея Свечникова помогла "Каролине" победить "Флориду" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:0.

Шайба российского нападающего Андрея Свечникова помогла "Каролине Харрикейнз" победить "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы в ворота оппонентов забросили на 8, 25, 32 и 44 минутах встречи Стефан Ноусен, Андрей Свечников, Теуво Терявяйнен и Еспери Котканиеми (44). Форвард из России Андрей Свечников забросил свою 19-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности нападающий записал на свой счет в текущей "регулярке" 32 очка (19 голов и 13 голевых передач) в 36 проведенных матчах.

Овечкин до пяти очков сократил отставание от Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET