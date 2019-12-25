Топ необычных футбольных фактов, которые мы воспринимаем как должное

Рассказываем, почему на поле 22 игрока и почему матчи длятся 90 минут.

Называете себя заядлым фанатом футбола, но не можете объяснить, почему на поле именно 22 игрока? Ждете возвращения матчей Российской-Премьер Лиги (РПЛ), но не в курсе, почему они длятся по 90 минут? Не волнуйтесь, мы прочитали за вас книгу Лучиано Вернике "Футбольные байки" и сейчас раскроем происхождение некоторых базовых правил самой популярной спортивной игры в мире.

Откуда 11 на 11?

Первые известные случаи участия 11 игроков в команде зарегистрированы во внутренних соревнованиях учебных заведений Англии. Число могло быть выбрано из удобства, ибо именно такое количество мальчиков было в каждом спальном помещении. Существует похожая версия, по которой на поле выходили 10 мальчиков из корпуса и их учитель, играющий на позиции вратаря. Спустя время, в 1866 году, на стадионе "Баттерси парк" команды из Лондона и Шеффилда играли друг против друга 11 на 11. Начиная именно с этого момента, в футбол играют таким количественным составом. Участники игры, как и зрители, были в восторге от идеального баланса между размерами поля и количеством игроков.

Почему матчи идут 90 минут?

Такой временной лимит, как и количество игроков на поле, предложили ввести руководители из Шеффилда, после того же матча на стадионе "Баттерси парк". До этого момента матчи могли длиться от часу до трех, либо пока одна из команд не забьет 2 гола. Такие правила были весьма неудобными, как для самих игроков, так и для зрителей, которые не могли заранее знать о продолжительности игры.

Откуда сетка для ворот?

В 1889 году во время матча "Эвертона" и "Аккрингтон Стэнли" после одного из ударов мяч пролетел между штангами ворот, однако арбитр не засчитал гол, и никто ничего не смог доказать. Такая несправедливость возмутила болельщика "Эвертона", по совместительству инженера-строителя Джона Александра Броди, и вскоре он запатентовал изобретение, которое представляло собой сеть, охватывающую пространство за воротами. Сетка сразу стала важным атрибутом игры, а спустя несколько лет ее утвердили на официальном уровне.

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото: Piter.TV (Дарья Грибкова)