Глушенков стал главным героем "Зенита" и выиграл приз болельщиков

Он признан лучшим игроком ноября и декабря.

Атакующий полузащитник "Зенита" Максим Глушенков по итогам ноября и декабря получил звание "G-Drive. Лучший игрок" по версии болельщиков, став обладателем награды в третий раз. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

В указанный период "Зенит" провёл семь официальных матчей — пять игр в Российской Премьер-Лиге и два матча в Кубке России. Команда одержала пять побед, один раз сыграла вничью на выезде с "Крыльями Советов" и потерпела поражение от "Динамо" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка страны.

Максим Глушенков стабильно выходил в стартовом составе и действовал на позиции правого нападающего. В отличие от других атакующих игроков, которые меняли позиции по ходу встреч, он сохранял одну игровую роль на протяжении всех матчей.

По статистическим показателям Глушенков стал одним из лидеров команды. В пяти матчах чемпионата России он нанёс девять ударов по воротам — столько же, сколько Луис Энрике и Вендел. Также на его счету девять успешных обводок и девять передач под удар, что является лучшим показателем в составе "Зенита" за этот отрезок сезона.

Ранее Жерсон заявил, что не хочет уходить из "Зенита".

Фото: Piter.tv