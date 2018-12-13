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Вчера, 22:17
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"Газпром-арена" окрасилась в золотой цвет в честь чемпионства "Зенита"

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После ничью с грозненским "Ахматом" и "Зенит" набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива".

В Санкт-Петербурге в честь чемпионства "Зенита" родную арену команды осветили золотой подсветкой. 

После ничьей с грозненским "Ахматом" и "Зенит" набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива"

Благодаря успешному выступлению "сине-бело-голубые" стали победителями РПЛ в шестой раз. Помимо этого "Зенит" является
единственным российским клубом, который завоевывал все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также выиграл два международных турнира — Кубок и Суперкубок УЕФА.

Обзор реакции соцсетей на победу "сине-бело-голубых" читайте в нашем специальном материале.

Видео: Piter.TV

Теги: газпром арена, зенит
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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