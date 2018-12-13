Самый грозный выезд. Матч "Ахмат" - "Зенит" может стать чемпионским для Петербурга

При определенных условиях игра 27-го тура РПЛ подарит болельщикам еще один майский праздник.

Несмотря на похолодание, в минувшее воскресенье на "Газпром Арене" было жарко. Петербургский "Зенит" сделал заявку на разгром самарских "Крыльев Советов", дважды пропустил, но вытащил матч "на классе" – 4:2.

"Пока давайте порадуемся, что много забиваем. Для болельщиков плюс в том, что результат матча держал в напряжении до финального свистка", – рассказал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак на пресс-конференции после игры.

По итогам встречи "Зенит" сохранил отрыв от московского "Локомотива" в восемь очков. Результат гарантированно выводит петербуржцев в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Московский ЦСКА потерял шансы на чемпионство, проиграв в прошлом туре "Краснодару" – 0:2.

Следующий матч в Российской Премьер-Лиге петербуржцы проведут в Грозном против "Ахмата" уже 4 мая в 16:30. Существует вероятность, при которой "Зенит" сможет оторваться от конкурентов и вернуться в Северную столицу уже в ранге чемпиона России по футболу.

Для этого "сине-бело-голубым" достаточно обыграть в гостях "Ахмат" и ждать благоприятного исхода матча "Арсенал" - "Локомотив". Если держать в уме, что московский "Спартак" недавно уехал из Тулы с разгромом (3:0), то можно предположить, что "железнодорожникам" придется несладко. Если "красно-зеленые" проиграют "канонирам", то "Зениту" хватит и ничьей.

В составе "сине-бело-голубых" ожидаются перемены. После встречи, пропущенной из-за перебора желтых карточек, в основу вернется Вильмар Барриос. Полузащитник Далер Кузяев приступил к тренировкам после травмы, полученной в матче сборных России и Бельгии.

Cудить встречу будет Алексей Матюнин из Москвы. Рефери примет участие во встрече с "Зенитом" в десятый раз в карьере. При судействе Матюнина "сине-бело-голубые" одержали пять побед, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Встречи в Грозном традиционно считаются сложными для любой команды в России. Несмотря на это, в текущем футбольном сезоне почти все лидеры чемпионата смогли обыграть "Ахмат" на выезде. В матче первого круга "Зенит" победил грозненцев со счетом 1:0.