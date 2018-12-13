Кузяев вернулся к тренировкам в составе "Зенита"

На поле игрок не выходил с марта, после полученной в игре против Бельгии травмы мениска.

Полузащитник петербургского "Зенита" и национальной сборной России Далер Кузяев приступил к тренировкам с основной командой. Об этом сообщили в пресс-службе "сине-бело-голубых".

Команда начала подготовку в предстоящей игре против "Ахмата", которая пройдет в Грозном 4 мая. Хафбек вышел на поле в составе общей группы и провел тренировку с ограничениями.

В сезоне 18/19 полузащитник сыграл 30 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. На поле игрок не выходил с марта, после полученной в игре против Бельгии травмы мениска.

Отметим, что предстоящий матч против "Ахмата" может стать чемпионским для подопечных Сергея Семака. В случае победы "Зенита" и поражения "Локомотива" от тульского "Арсенала", отыграть отставание в 11 очков у столичного клуба не получится.

Свой последний матч "сине-бело-голубые" провели против "Крыльев Советов". Игра завершилась победой петербургского клуба. После матча нападающий Артем Дзюба записал видеообращение для фанатов, в котором поблагодарил их за поддержку.

Фото: ФК "Зенит"