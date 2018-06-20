Артем Дзюба обратился к болельщикам "Зенита"

После победы над "Крыльями Советов" петербургский клуб упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба обратился к фанатам после победы "сине-бело-голубых" над "Крыльями Советов" (4:2). Игрок разместил ролик в социальных сетях.

Нападающий поблагодарил фанатов за поддержку, сказав, что она важна для каждого игрока. Он пожелал болельщикам продолжать любить футбол, болеть за сборную Россию и свой любимый клуб.

Артем Дзюба также рассказал, что посмотрел в кино триллер "Игра Разумов" с Мелом Гибсоном и Шоном Пеном. Фильм вызвал у форварда бурю положительных эмоций, и он посоветовал всем ознакомиться с фильмов Фарада Сафиниа.

Потрясающий фильм, нечего добавить. Кто не пойдет, тот мне не друг, я с вами не общаюсь, можете даже отписываться от меня.

– подытожил игрок.

Напомним, что после победы над "Крыльями Советов" петербургский клуб упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. В коцовке игры игры Артем Дзюба получил травму и может пропустить следующий матч против "Ахмата".

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Видео: Инстаграм Артема Дзюбы