Опубликован стартовый состав "Зенита" на матч с "Крыльями Советов"

В первые минуты на поле появятся Лунёв, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Оздоев, Ригони, Нобоа, Дриусси, Азмун и Дзюба.

"Зенит" огласил стартовый состав на матч с "Крыльями Советов". Игра пройдет сегодня, 28 апреля на "Газпром Арене" в Петербурге в рамках 26 тура чемпионата России по футболу.

В первые минуты на поле появятся Лунёв, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Оздоев, Ригони, Нобоа, Дриусси, Азмун и Дзюба.

На скамейке запасных - Кержаков, Кизеев, Анюков, Нету, Маммана, Набиуллин, Шатов, Эрнани, Мусаев, Мак и Заболотный.

Игра стартует в 16:30. Сине-бело-голубые выйдут на поле в лазурной форме, гости будут играть в белом.

Фото: twitter.com/zenit_spb