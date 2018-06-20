В ДТП погиб 28-летний футболист сборной Чехии

Игрок выступал в составе национальной сборной с 2013 года.

В Турции в ДТП погиб 28-летний нападающий футбольного клуба "Аланяспор" и сборной Чехии Йосеф Шурал. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

Как стало известно, игроки возвращались домой на автобусе после выездного матча. За пять километров до Алании машина с футболистами съехала с дороги и улетела в кювет. По предварительной информации, оба водителя уснули.

В результате ДТП пострадало семь человек. Шурал получил серьезные травмы несовместимые с жизнью. Сообщается, что тело игрока будет доставлено на родину в течение двух дней.

Йосеф Шурал начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в клубе "Зброевка". В "Аланяспор" игрок перешел в 2019 году и успел сыграть 9 матчей, в которых забил один гол. За сборную Чехии форвард выступал с 2013 года. В составе национальной команды он выходил на поле в 20 играх и один раз поразил ворота соперников.

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Фото: globallookpress.com