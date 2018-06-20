Семак рассказал о проблемах "Зенита" перед матчем с "Крыльями Советов"

Барриос дисквалифицирован, у двоих игроков есть проблемы со здоровьем.

Главный тренер петербургской футбольной команды "Зенит" Сергей Семак рассказал, что некоторые спортсмены не смогут выступить за команду в игре с "Крыльями Советов" после матча с "Динамо". Среди таких футболистов - полузащитник Вильмар Барриос, Он дисквалифицирован из-за перебора с желтыми карточками. За "сине-бело-голубых" спортсмен сырал 8 раз в рамках РПЛ-2019 года. Колумбиец забил один гол.

У Юрия Жиркова и Сердара Азмуна есть некоторые проблемы со здоровьем, но Семак надеется, что они будут готовы выйти на поле против самарского клуба. Спикер отметил, что у тренерского штаба остается два дня, чтобы принять решение о стартовом составе команды. Встреча с "Крыльями Советов" пройдет вечером 28 апреля на стадионе "Газпром-Арена".

Ранее Piter.tv писал о том, что фанат "Динамо" устроил на стадионе драку: в фан-зоне разбито стекло, агрессора увел ОМОН.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"