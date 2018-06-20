Фанат "Динамо" устроил на стадионе драку: в фан-зоне разбито стекло, агрессора увел ОМОН

Агрессивно настроенного болельщика увели под руки представители правопорядка. Никто не пострадал.

Петербуржцы сообщают, что во время матча "Зенит-Динамо" на стадион пробрался дебошир. Мужчина планировал незаконно пройти в фанатский сектор. Его остановили сотрудники ОМОНа. Во время задержания болельщик сопротивлялся и даже разбил стекло.

Очевидцы отметили, что хулиган пришел, чтобы поддержать московский клуб. Он устроил драку, которую быстро остановили представители закона.

Напомним, что вчерашняя встреча "сине-бело-голубых" и "Динамо" закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Спортсмены из Северной столицы отличились на 60-ой минуте игры. Первый гол забил нападающий Артем Дзюба. Авторство второго попадания принадлежит Сердару Азмуну.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб