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Фанат "Динамо" устроил на стадионе драку: в фан-зоне разбито стекло, агрессора увел ОМОН

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Агрессивно настроенного болельщика увели под руки представители правопорядка. Никто не пострадал.

Петербуржцы сообщают, что во время матча "Зенит-Динамо" на стадион пробрался дебошир. Мужчина планировал незаконно пройти в фанатский сектор. Его остановили сотрудники ОМОНа. Во время задержания  болельщик сопротивлялся и даже разбил стекло.

Очевидцы отметили, что хулиган пришел, чтобы поддержать московский клуб. Он устроил драку, которую быстро остановили представители закона.

Напомним, что вчерашняя встреча "сине-бело-голубых" и "Динамо" закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Спортсмены из Северной столицы  отличились на 60-ой минуте игры. Первый гол забил нападающий Артем Дзюба. Авторство второго попадания принадлежит Сердару Азмуну.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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