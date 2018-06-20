"Зенит" обыграл "Динамо", а Дзюба забил свой сотый гол

Игра между Петербургом и Москвой завершилась в результатам 2:0 в пользу хозяев.

Дзюба забил свой сотый гол в рамках РПЛ. Благодаря данному событию, а также успешному попаданию Азмуна мячом в ворота соперника, "сине-бело-голубые" одержали победу над Динамо. Встреча между командами проходила на стадионе "Газпром-Арена" вечером 24 апреля в рамках 25 тура РПЛ.

Петербуржцы одолели москвичей со счетом 2:0. Главный тренер "Зенита" рассказал, что игра выдалась тяжелой, но спортсменам удалось собраться. Семак заявил, что по началу его воспитанникам не хватало свежести из-за серьезной усталости после "Краснодара", но все же у них получилось взять контроль над первым таймом, а после и над вторым.

Сергей Семак добавил, что были еще два момента когда игроки могли забить в ворота "Динамо". но этого так и не произошло. Специалист также отметил, что в "Динамо" оборонялись достаточно низко.

Команда квалифицированная, редко кто создает много моментов, играя против них в Премьер-лиге. Рад, что удалось победить, сделали это абсолютно заслуженно. добавил спикер

Отметим, что на данный момент "Зенит" лидирует в рейтинге турнира.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" переименовал водолазку в бадлон после замечания петербуржца.

Фото и видео: Вконтакте/ФК "Зенит"