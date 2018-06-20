"Зенит" переименовал водолазку в бадлон после замечания петербуржца

Тонкий свитер с высоким горлом можно купить в интернет-магазине сине-бело-голубых.

С интернет-магазином футбольного клуба "Зенит" произошел небольшой казус. Петербургский журналист Артем Александров увидел в ассортименте "безобразие", в частности, свитер с высоким горлом назывался "водолазка", а не "бадлон". Замечание опубликовано на странице Александрова в Twitter.

Стоит отметить, что сине-бело-голубые быстро отреагировали на жалобу. На сайте магазина название свитера быстро сменилось с "водолазки" на "бадлон". При этом зенитовцы написали в своем Twitter: "Каемся, теперь все как надо".

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Фото: скриншот / shop.fc-zenit.ru