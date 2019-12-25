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СПбГУ разместил в открытом доступе сборник плакатов "Давайте говорить как петербуржцы"
Сегодня, 14:47
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СПбГУ разместил в открытом доступе сборник плакатов "Давайте говорить как петербуржцы"

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На протяжении семи лет плакаты висели в петербургском метрополитене.

В день памяти Людмилы Вербицкой Санкт-Петербурсгкий государственный университет разместил в открытом доступе сборник плакатов "Давайте говорить как петербуржцы". Жители города и туристы могли видеть такие плакаты в метро с 2011 по 2018 год.

В книге раскрывается значение более 500 современных и практически исчезнувших слов, которые часто употребляют с ошибками. Кроме того, можно узнать синонимы для заимствованных слов, например, таких как "дрифт" или "амбивалентный". Отдельный раздел посвящен правилам склонения числительных. Также Людмила Вербицкая рассказала об использовании буквы "ё" и многом другом. 

В СПбГУ подчеркивают, что книга будет интересна для всех, так как позволяет поддерживать культуру русского языка и правильно употреблять слова. Издание можно найти здесь. 

Людмила Вербицкая, доктор филологических наук была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год. После этого ученый была избрана президентом университета. Она скончалась в возрасте 83 лет 24 ноября 2019 года. Является Почетным гражданином Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / СПбГУ

Теги: давайте говорить как петербуржцы, людмила вербицкая, русский язык
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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