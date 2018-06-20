Дзюбу назвали лучшим игроком 24-го тура РПЛ

За нападающего "Зенита" проголосовали 62,1 % опрошенных (28 155 человек).

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голосование проводилось среди пользователей интернета в социальной сети "ВКонтакте". За Дзюбу проголосовали 62,1 % опрошенных (28 155 человек).

Напомним, в 24-м туре "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2. В этом матче Дзюба забил два мяча, причем второй гол принес победу сине-бело-голубым. 30-летний нападающий забил его на пятой добавленной минуте тайма при счете 2:2.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает лидирующую строчку. Петербуржцы, у которых 51 очко, опережают московский "Локомотив" на восемь очков.

Ранее мы писали, что матч "Зенита" и "Краснодара" стал самым посещаемым в 24 туре РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru