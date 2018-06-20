Матч "Зенита" и «Краснодара» стал самым посещаемым в 24 туре РПЛ

Петербургский матч между футбольным клубом "Зенит" и "Краснодаром" стал самым посещаемым в 24-м туре РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды "сине-бело-голубых".

Посмотреть на противостояние прямых конкурентов в борьбе за золото Премьер-Лиги пришло около 34 тысячи болельщиков. В результате болельщикам удалось увидеть напряженный матч с пятью забитым мячами, два из которых влетели в сетку ворот на последних минутах игры. Противостояние завершилось победой "Зенита" со счетом 3:2. По итогам 24 туров "сине-бело-голубые" занимают первое место в таблице с отрывом в восемь очков.

Отметим, что второй по популярности игрой стала встреча между "Локомотивом" и "ЦСКА", которую посмотрели почти 27 тысяч фанатов. Тройку замкнул матч "Спартака" против "Енисея". На него купили билеты 26,5 тысяч человек.

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Фото: РПЛ