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Первый в России турнир UFC прошел в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге

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Многие фанаты были безумно рады такому событию.

На выходных в Петербурге впервые прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 149.

В спортивный комплекс "Юбилейный" в этот день пришли более 8 тысяч фанатов. За вечер они смогли увидеть пять нокаутов. В главном бою вечера голландский тяжеловес Алистар Оверим выключил россиянина Алексея Олейника. Бой длился менее пяти минут. А вот местный боец Александр Яковлев задушил бразильца Алекса Да Силву.

Для многих фанатов настоящей победой стало уже то, что турнир UFC прошел в России.

Ранее на Piter.TV: Хабибу понравилась организация турнира UFC в Петербурге.
Видео: UFC Russia/ YouTube 

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Теги: ufc, борьба, смешанная борьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Тема дня,

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