Первый в России турнир UFC прошел в спорткомплексе "Юбилейный" в Петербурге

На выходных в Петербурге впервые прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 149.
В спортивный комплекс "Юбилейный" в этот день пришли более 8 тысяч фанатов. За вечер они смогли увидеть пять нокаутов. В главном бою вечера голландский тяжеловес Алистар Оверим выключил россиянина Алексея Олейника. Бой длился менее пяти минут. А вот местный боец Александр Яковлев задушил бразильца Алекса Да Силву.
Для многих фанатов настоящей победой стало уже то, что турнир UFC прошел в России.
Ранее на Piter.TV: Хабибу понравилась организация турнира UFC в Петербурге.
Видео: UFC Russia/ YouTube
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