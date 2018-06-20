Хабибу понравилась организация турнира UFC в Петербурге

Напоминаем, что турнир UFC Fight Night 149 прошел в Петербурге 20 апреля.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов похвалил организацию турнира UFC Fight Night 149, который прошел в Петербурге 20 апреля.

"Сами бои и организация были на высшем уровне, но всегда есть куда расти" - написал боец в своем Instagram.

Так он подписал свой снимок с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Хабиб отметил, что болельещиков ожидают хорошие новости, если их с Дмитриевым разговор станет реальностью.

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov