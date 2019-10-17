Трамп пообещал Нурмагомедову остановить конфликт на Украине в случае победы на выборах

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову остановить региональный конфликт на Украине в случае своей победы на президентских выборах, которые состоятся на территории США в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление кандидат на пост нового лидер Белого дома на выборах 2024 года сделал в интервью местным журналистам для YouTube-канала Impaulsive.
Хабиб подошел ко мне после боя <...>. Он очень умный. Думаю, он хороший друг Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Думаю, я бы смог остановить. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что боец встретился с Трампом на турнире UFC 302, который проходил в городе Ньюарке штата Нью-Джерси. Это мероприятие состоялось в начале июня текущего года. Иностранный политик посетил бой между россиянином Исламом Махачевым и американем Дастином Порье. Хабиб Нурмагомедов был тогда секундантом Махачева.
Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным.
Фото и видео: YouTube / IMPAULSIVE
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