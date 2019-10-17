Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Экс-глава США напомнил о связях с иностранными лидерами.

Бывший американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что у него были хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление кандидат на пост нового лидер Белого дома на выборах 2024 года сделал в интервью местным журналистам для YouTube-канала Impaulsive. Таким образом иностранный политик ответил на вопрос ведущего шоу о том, как гость может охарактеризовать свои контакты с главой Кремля. Трамп пояснил, что также уважал китайского председателя Си Цзиньпина.

Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким. Забавно, что мне гораздо проще выстраивать отношения с сильными людьми, чем со слабыми. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / IMPAULSIVE