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"Идет к третьей мировой". Трамп резко высказался об Украине

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Экс-глава США напомнил о последствиях внешней политики при президенте Джо Байдене.

Заявления властей киевского режима о воздушных ударах по российской территории могут привести к третьей мировой войне. Соответствующее заявление сделал бывший американский президент Дональд Трамп в интервью для местного телеканала Fox News. Иностранный политик, член Республиканской партии США уточнил, что в отличие от действующего главы государства, члена Демократической партии Джо Байдена, он бы оперативно смог урегулировать региональный кризис на Украине.

Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, <...> потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить...

Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации.

Фото и видео: FOX News

Теги: fox news, дональд трамп, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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