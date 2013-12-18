Заявления властей киевского режима о воздушных ударах по российской территории могут привести к третьей мировой войне. Соответствующее заявление сделал бывший американский президент Дональд Трамп в интервью для местного телеканала Fox News. Иностранный политик, член Республиканской партии США уточнил, что в отличие от действующего главы государства, члена Демократической партии Джо Байдена, он бы оперативно смог урегулировать региональный кризис на Украине.
Взгляните на то, что происходило в последние несколько дней. Путин говорит о применении ядерного оружия, <...> потому что Украина теперь заявляет об нанесении ударов по территории России, а Байден не знает, как на это ответить...
Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома
Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации.
Фото и видео: FOX News
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