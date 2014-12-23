Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видит смысла возвращаться в спорт

Россиянин объяснил, почему больше не дерется на арене.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов не видит смысла в возвращении к профессиональной спортивной карьере. Соответствующее заявление атлет рассказал в интервью подкасту для YouTube-канала PBD.

Я ушел из-за желания моей матери. Я не уверен в своем возвращении, для меня нет никакого смысла. Конечно, люди хотят увидеть это, хотят драмы, как в фильме, но сейчас я сыт. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

В настоящее время Хабибу Нурмагомедову 34 года, мужчина завершил карьеру в 2020 году. На счету россиянина записано 29 побед и ни одного поражения. На текущий момент спортсмен приостановил участие в бойцовских проектах, в том числе в качестве тренера. Однако уже сейчас он включен в Зал славы UFC, так как удерживал чемпионский пояс организации в легком весе с 2018 по 2020 год.

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Фото и видео: YouTube / PBD Podcast