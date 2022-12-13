UFC представил трейлер реалити-шоу TUF

Американская стриминговая компания Netflix представила в социальных сетях первый трейлер документального сериала про Коннора Макгрегора, в котором появился российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Официальная премьера проекта намечена на 17 мая. Он будет состоять из четырех эпизодов. Авторы расскажут зрителям о том, как ирландский боец шел к вершине своей спортивной славы и профессиональной карьеры. Также создатели покажут как именно боец готовится к своему возвращению на арену в роли тренера для мероприятия The Ultimate Fighter. Известно, что Макгркегор выйдет против Майкла Чендлера.
Эта жизнь — это ментальная игра со взлетами и падениями. Я буду драться за себя. И я не позволяю поражению страшить меня. Истинные чемпионы восстают снова.
речь Коннора Макгрегора за кадром.
Авторы Honkai: Star Rail представили трейлер персонажа Цзин Юаня.
Фото и видео: YouTube / Netflix
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