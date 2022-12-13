Авторы Honkai: Star Rail представили трейлер персонажа Цзин Юаня

Игра за пять дней заработала более 20 миллионов долларов от игроков.

Студия разработки HoYoverse показала в социальных сетях новый трейлер компьютерной игры Honkai: Star Rail, представили новый трейлер своей игры, посвящённый следующему лимитированному персонажу — генералу Лофу Сяньчжоу по имени Цзин Юань. Этот герой владеет электрическим элементом, и принадлежит к пути Эрудиции — иными словами, "заточен" под нанесение AoE-урона по противникам.

Искусный шахматист не связан никакими ограничениями. Он относится к земле как к доске, а к звездам — как к шахматным фигурам. Все ходы спланированы заранее. описание ролика на YouTube-канале

Создатели проекта заметили, что Цзинь Юань является генералом Облачных Рыцарей, которого из-за его лени соотечественники прозвали "Дремлющим генералом". Однако под его руководством Лофу Сяньчжоу долгое время жил в мире и гармонии, а самого генерала можно называть "воплощением дотошности".

Вышел первый трейлер фильма "Реалити" про вмешательство России в выборы США.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail