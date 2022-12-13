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Вышел первый трейлер фильма "Реалити" про вмешательство России в выборы США

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Релиз картины состоится 29 мая.

Американский стриминговый сервис HBO показал полноценный трейлер своей новой биографической драмы "Реалити" (Reality), в которой главную роль исполняет Сидни Суини (сериал "Эйфория"). В основе сюжета оказались реальные события, а режиссером проекта выступила Тина Саттер. Для неё проект стал дебютом в большом кино. Официальная премьера запланирована на 29 мая. Авторы расскажут историю о бывшем американском разведчике Реалити Уиннер (Суини). Девушка получила самый длительный тюремный срок (пять лет и три месяца) за раскрытие местным СМИ секретной правительственной информации. Речь шла о якобы произошедшем вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

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Фото и видео: YouTube / HBO Max

Теги: hbo max, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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