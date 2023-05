Nintendo выпустила релизный трейлер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

В игре уже выпущен первый патч.

Одна из самых ожидаемых компьютерных игр 2023 года, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, должна была выйти эксклюзивно для консоли Nintendo Switch 12 мая, но с первого числа текущего месяца образ проекта распространился среди пользователей социальных сетей через торренты. Оказалось, что игру можно запустить на персональных компьютерах через специальный эмулятор, что привело к возникновению серьезных проблем для компании Nintendo. Сейчас авторы пытаются бороться с распространением пиратских версий своего технологического продукта. Однако уже сейчас, не дождавшись официального выхода игры в свет, разработчики выпустили для клиентов патч, который исправляет ряд мелких проблем. В качестве примера создатели пояснили, что теперь пользователи смогут подарить имя своим лошадям на корейском или китайском языках в том случае, если язык самой игры остается таким же. Дополнительно в новинке исправлены недостатки геймплея. Конкретных деталей разработчики не стали оглашать.

Дополнительно представители "Зельды" обратились к игрокам, поздравив их с выходом долгожданной новой части серии. Геймдиректор Хидемаро Фудзибаяси и продюсер Эйдзи Аонума отметили в видеообращении игрокам, что старались сделать свежую игру доступной для новичков, хотя она и выступает сиквелом к такому проекту как Breath of the Wild.

Опубликован финальный трейлер мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных".

Фото и видео: YouTube / Nintendo UK