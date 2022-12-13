Опубликован финальный трейлер мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных"

Официальная премьера проекта намечена на 2 июня.

На YouTube-канале опубликован свежий трейлер анимационной картины "Человек-паук: Паутина вселенных". Официальная премьера проекта намечена на 2 июня. Авторы продемонстрировали несколько версий известного супергероя из комиксов. Речь идет о беременной чернокожей Женщине-паучихе, индийской модели Человека-паука, Пауке-панке и Коте-пауке. Дополнительно показан и персонаж Питер Паркер из серии видеоигр на PlayStation, который в скором времени обзаведется второй частью.

Вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мертвый город".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Releasing UK