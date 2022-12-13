Вышел первый трейлер сериала "Ходячие мертвецы. Мертвый город"

Премьера шоу запланирована на 18 июня.

Амеирканский телеканал AMC представил первый официальный трейлер сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город" (The Walking Dead: Dead City). Речь идет об спин-оффе такого проекта как "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead). Создатели в шоу хотят рассказать зрителям историю путешествия Нигана (роль которого исполняет актер Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорен Коэн) в Нью-Йорк, наводнённый зомби. Официальная премьера картины намечена на 18 июня 2023 года. Авторы добавили, что в настоящее время в разработке находятся несколько спин-оффов франшизы. Кроме "Мертвого города" планируется создать шоу о дальнейшей судьбе Рике и Мишонн. Дополнительно ведется работа над проектом "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", который будет посвящён персонажу Нормана Ридуса — в нём Дэрил окажется во Франции.

Вышел тизер фильма "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун.

Фото и видео: YouTube / The Walking Dead