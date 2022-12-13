Вышел тизер фильма "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун

Фильм выйдет в американский прокат 8 сентября.

Киностудия Searchlight Pictures представила тизер фильма "Бедные-несчатные" режиссера Йоргоса Лантимоса.

Сюжет картины расскажет историю девушки по имени Белла, которая покончила с собой, однако вернулась к жизни благодаря эксперименту доктора Бакстера. Это произошло благодаря пересадке ей мозга нерожденного ребенка. В результате девушка с детской душой решает сбежать, чтобы повидать мир.

В главных ролях сыграли Эмма Стоун, Марк Руффало, Уиллем Дефо и другие. Фильм выйдет в американский прокат 8 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Молодой папа" с ЛаБафом в главной роли.

Видео: YouTube / SearchlightPictures