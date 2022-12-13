Вышел трейлер фильма "Молодой папа" с ЛаБафом в главной роли

Мировая премьера состоится 2 июня.

Вышел трейлер фильма "Молодой папа" режиссера Абеля Феррары.

Сюжет картины расскажет историю священника Пио из Пьетрельчины из ордена капуцинов, который известен многочисленными чудесами и причисленный к лику католических святых. События развернутся в момент окончания Первой мировой войны и проведения свободных выборов в Италии.

Главную роль сыграл Шайя ЛаБаф. Мировая премьера состоится 2 июня.

Ранее Netflix показал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере.

Видео: YouTube / IGN Movie Trailers