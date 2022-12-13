Netflix показал трейлер документального сериала об Арнольде Шварценеггере

Релиз проекта состоится 7 июня.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на собственном YouTube-канале трейлер нового документального проекта Arnold. Работа посвящена Арнольду Шварценеггеру — знаменитому культуристу, артисту и политическому деятелю. Известно, что авторы планируют показать ранее непредоставленные аудитории кадры и истории о герое. В съемках приняло участие ближайшее окружение актера, а также он сам. Документалка будет состоять из трех частей. Официальная премьера запланирована на 7 июня на онлайн-кинотеатре.

Я старался делать вещи, которые многие называли "невозможными. Арнольд Шварценеггер, актер

Вышел трейлер триллера "Переполненная комната" с Томом Холландом.

Фото и видео: YouTube / Netflix