Вышел трейлер триллера "Переполненная комната" с Томом Холландом

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер мини-сериала "Переполненная комната". Шоураннером проекта выступил Акива Голдсман.
Сюжет расскажет историю парня по имени Дэнни Салливан. Его арестовывают за шокирующее и загадочное убийство. Эту тайну попробует разгадать клинический психолог Райа Гудвин.
В главных ролях сыграли Том Холланд и Аманда Сайфред. В сериале будет 10 эпизодов. Премьера состоится 9 июня.
Ранее Netflix анонсировал спин-офф хоррора "Птичий короб".
Видео: YouTube / Apple TV
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