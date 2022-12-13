Вышел трейлер триллера "Переполненная комната" с Томом Холландом

Премьера состоится 9 июня.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер мини-сериала "Переполненная комната". Шоураннером проекта выступил Акива Голдсман.

Сюжет расскажет историю парня по имени Дэнни Салливан. Его арестовывают за шокирующее и загадочное убийство. Эту тайну попробует разгадать клинический психолог Райа Гудвин.

В главных ролях сыграли Том Холланд и Аманда Сайфред. В сериале будет 10 эпизодов. Премьера состоится 9 июня.

Ранее Netflix анонсировал спин-офф хоррора "Птичий короб".

Видео: YouTube / Apple TV