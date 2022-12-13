Мировая премьера состоится 14 июля.

Стриминг-сервис Netflix анонсировал спин-офф хоррора "Птичий короб", вышедшего в 2018 году. Проект получил название "Птичий короб: Барселона".

В центре сюжета окажется герой по имени Себастьян и его дочь Анна, которым предстоит пройти путь через пустынные улицы Барселоны. Им предстоит столкнуться с загадочной угрозой, от которой люди кончают жизнь самоубийством.

В главных ролях сыграли Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл и Диего Кальва. Мировая премьера состоится 14 июля.

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Видео: YouTube / Netflix