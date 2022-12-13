Стриминг-сервис Netflix анонсировал спин-офф хоррора "Птичий короб", вышедшего в 2018 году. Проект получил название "Птичий короб: Барселона".
В центре сюжета окажется герой по имени Себастьян и его дочь Анна, которым предстоит пройти путь через пустынные улицы Барселоны. Им предстоит столкнуться с загадочной угрозой, от которой люди кончают жизнь самоубийством.
В главных ролях сыграли Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл и Диего Кальва. Мировая премьера состоится 14 июля.
Ранее мы сообщали, что Netflix выпустил трейлер документального сериала про Конора Макгрегора.
Видео: YouTube / Netflix
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