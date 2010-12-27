Футболиста Баринова удивил петербургский бадлон

Полузащитник "Локомотива" испытал культурный шок от питерского диалекта.

Забавное видео с Дмитрием Бариновым появилось на официальной странице Евро-2020 в Петербурге в Instagram. Футболисту предложили назвать предметы по-питерски. С шавермой, гречей, булкой и курой Баринов, редко бывавший в Северной столице, справился практически без раздумий, а вот бадлон ввел полузащитника в ступор:

"Бадлон? Питер что, вообще другая страна?"

Удивила футболиста и тонна (купюра в тысячу рублей). Услышав правильный ответ, он всплеснул руками:

"Нет, ну другая страна".

После викторины организаторы пообещали подарить Баринову словарь диалектов Петербурга, чтобы "следующим летом на Евро-2020 вы чувствовали себя как дома". "Осталось только туда попасть", подчеркнули за кадром, на что полузащитник со смехом согласился.

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Фото: ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, Вконтакте