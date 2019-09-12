Красноярский школьник вызвал недовольство директора прической, как у футболиста Златана Ибрагимовича

Мальчику предложили сменить прическу или перейти на домашнее обучение. СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу или перейти на домашнее обучение.

Ранее в СМИ появилась информация, что завуч и директор школы выказали свое недовольство по поводу прически четвероклассника. Мальчик сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича. Как рассказал пресс-секретарь администрации, в школе есть положение, которое запрещает носить необычные прически.

СК рассмотрит вопрос о возможном превышении должностных полномочий. Следователи опрашивают четвероклассника, его родителей, директора и учителя.

Ранее на проспекте Просвещения школьники избили подростка во время прогулки по крыше.

Видео: YouTube/ Movieclips, ɴɪɴᴀ3491