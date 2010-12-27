На проспекте Просвещения школьники избили подростка во время прогулки по крыше

Преступники также украли у него телефон.

В четверг, 22 августа, в полицию Калининского района обратился школьник 2002 года рождения, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подросток рассказал, что двое неизвестных избили его руками и украли мобильный телефон во время прогулки по крыше на проспекте Просвещения, 87. После совершения преступления молодые люди скрылись.

Пострадавший подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали двух граждан 1999 и 2002 года рождения у дома № 81 на проспекте Просвещения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV