В Красногвардейском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 23 августа, в Красногвардейском районе мужчина убил своего отца, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в квартире дома № 62 по Гранитной улице сотрудники полиции обнаружили труп мужчины 1962 года рождения с ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина. Оказалось, он вместе с отцом ночью распивал спиртные напитки. Между ними завязалась ссора, которая закончилась смертельным ножевым ранением. После этого преступник скрылся из квартиры.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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