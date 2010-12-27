В Ленобласти полицейские задержали телефонного хулигана

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

В отношении жителя Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, 22 августа в полицию Выборгского района Ленинградской области позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил об автомобиле, который якобы представляет опасность, после чего повесил трубку. Оказалось, звонил он из хулиганских побуждений.

Сотрудники полиции установили личность хулигана. Им оказался 45-летний житель Выборга. Мужчину задержали в квартире одного из домов по улице Комплексной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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