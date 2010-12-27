"Смертельная передержка": петербурженка истязала животных на съемной квартире

Полиция проводит проверку после жалоб горожан.

В Петербурге проводят проверку после многочисленных жалоб горожан на частную зоогостиницу, где истязали животных на передержке. О страшных издевательствах рассказали хозяева четвероногих.

"Смертельная зоогостиница" находилась по адресу Русановская улица 11, квартира 112. В съемной квартире девушка по имени Светлана организовала передержку домашних животных. Свои услуги предпринимательница разместила на платформе "Авито". По словам обманутых владельцев, Светлана набирала к себе в "хостел для животных" неограниченное число разных постояльцев. За свои услуги девушка просила весьма скромную сумму, даже для регионов - 50 рублей за сутки.

После передержки, в лучшем случае, хозяева получали своих животных глубоко истерзанными, а в худшем многие петербуржцы так и не увидели своих любимцев. Так, Светлана приняла в свою "гостиницу" хорьков, а через несколько дней они появилась на "Авито". Предпринимательница заявила хозяевам, что животные находятся у ее брата. Подобная участь постигла и кота Тома, он так и не вернулся домой. По словам владелицы теневого бизнеса, он выпрыгнул в окно с 19-го этажа. Помимо этого, петербуржцев поверг в шок случай с убийством двух котов. Владелица питомцев нашла их мертвыми на черной лестнице "зоогостиницы".

Известно, что в квартире Светланы обитали также экзотические звери. Девушка брала на содержание попугаев, сов и лисиц.

По итогам на сегодня как минимум 20 животных за месяц пострадало от её рук. 7 мертвы о 3-х ничего ничего не известно по сей день. Лиса находится на закрытой территории завода. Вчера поймать её не удалось



отмечают волонтеры

В данный момент, девушка прекратила выходить на связь. По данным СМИ, владелица квартиры была не в курсе, чем занимается ее квартиросъемщица. Полиция проводит проверку после жалоб горожан.

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Фото:Версус. Чёрный список/вк