Воспитанник "Локомотива" скончался во время индивидуальной тренировки

Ему было 22 года.

Пресс-служба московского "Локомотива" на официальном сайте клуба сообщила о смерти своего воспитанника, защитника клуба "Казанка" Иннокентия Самохвалова.

Футболисту стало плохо во время индивидуальной тренировки. Подробности этой трагедии уточняются.

Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России, в этом сезоне выступал за "Казанку". У Самохвалова остались жена и сын. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия. Пресс-служба "Локомотива"

В нынешнем сезоне Первенства ПФЛ зоны "Запад" Иннокентий Самохвалов провел 16 матчей. "Казанка" занимает 10 место в таблице, набрав 17 очков по итогам 17 игр.

Ранее мы писали о том, что в Бразилии на физиотерапии умер 22-летний защитник "Гуарани Баже" Тьяго Кортес.

Фото: fclm.ru