"Зенит" интересуется Бариновым

Полузащитник играет в "Локомотиве" с 2016 года.

Футбольный клуб "Зенит" интересуется полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым. Об этом сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, "железнодорожники" намерены продлить контракт, истекающий в конце сезона, с 29-летним капитаном команды. Ему предложили вариант с долгосрочным соглашением и фиксированной зарплатой. В то же время Бариновым интересуется "Зенит", который хочет подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Дмитрий Баринов играет в "Локомотиве" с 2016 года. В составе "железнодорожников" полузащитник стал чемпионом России и завоевал четыре Кубка России. В нынешнем сезоне футболист провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Фото: fclm.ru