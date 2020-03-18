Полузащитник "Зенита" Мантуан рассказал об успехах в изучении русского языка

Бразилец играет в команде с 2022 года.

Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал об успехах в изучении русского языка. Об этом он заявил в эфире программы "Наши иностранцы" на канале "Матч Премьер".

По словам 24-летнего бразильца, он уже выучил базовый набор слов на русском языке, куда входят приветствия, слова благодарности и футбольные термины. Мантуан добавил, что за время в России научился неплохо понимать людей, которые говорят на русском.

Правда, ответить полностью на русском, конечно, не могу. Но с каждым днем улучшаю свои навыки владения языком. Густаво Мантуан, полузащитник "Зенита"

Напомним, Густаво Мантуан играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал двукратным чемпионом России. В нынешнем сезоне игрок провел за клуб 14 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Фото: fc-zenit (Вячеслав Евдокимов)