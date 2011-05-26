"Фламенго" хочет подписать защитника "Зенита" Нино

В нынешнем сезоне футболист провел девять матчей во всех турнирах.

Защитник "Зенита" Нино может вернуться в Бразилию. Об этом сообщил журналист Хулио Мигель Нету в своих соцсетях.

По информации источника, в услугах 28-летнего игрока заинтересован "Фламенго". Главный тренер бразильского клуба Фелипе Луис одобрил кандидатуру Нино. Отметим, что до этого в услугах защитника интересовались "Крузейро", "Флуминенсе" и "Васко да Гама". Сумма вероятной сделки не уточняется.

Нино играет в "Зените" с 2024 года. В составе сине-бело-голубых защитник стал чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей.

Фото: fc-zenit.ru