"Зенит" интересуется форвардом "Палмейраса" Филлипи

Нападающий футбольного клуба "Палмейрас" Рикельме Филлипи попал в сферу интересов "Зенита". Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые намерены приобрести 19-летнего бразильца. За его трансфер клуб готов заплатить 15 млн евро. Отмечается, что именно такую сумму хочет получить "Палмейрас" за переход Филлипи. Кроме того, сам игрок намерен продолжить карьеру в Европе.

Рикельме Филлипи играет в "Палмейрасе" с 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов. "Зенит" идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков после 11 туров.

Фото: gettyimages.com