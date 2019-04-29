В Бразилии на сеансе физиотерапии умер 22-летний футболист

Он проходил курс реабилитации после травмы колена.

Пресс-служба бразильского футбольного клуба "Гуарани Баже" сообщила о смерти 22-летнего защитника команды Тьяго Кортеса.

Утром 13 апреля Кортес связался с руководством клуба, чтобы пройти курс физиотерапии. Он восстанавливался после травмы колена. Во время физиотерапии защитник почувствовал себя плохо и скончался. Более подробные детали о причинах смерти не называются.

"Гуарани Баже" выступает во втором по силе дивизионе, входящих в бразильскую футбольную лигу - Лиге Гаушу. Турнир был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно о смерти экс-вратаря "Челси" и сборной Англии Питера Бонетти.

Фото: Instagram / @guaranyrs